Un grand cri d’amour Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Un grand cri d’amour

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Une comédie de Josiane Balasko, avec un apéritif dînatoire offert avant.

Gigi et Hugo, acteurs sur le déclin, se retrouvent pour jouer ensemble une pièce d’amour .







Ils se sont connus dans le passé et aimé passionnément. Aujourd’hui, ils se haïssent; mais pour que la pièce voit le jour et qu’ils puissent gagner tous deux leur vie, ils acceptent de jouer ensemble. Cependant, les choses ne se passeront pas exactement comme prévu.





Apéritif dînatoire offert à 20h. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com

English :

A comedy by Josiane Balasko, with a pre-dinner aperitif.

German :

Eine Komödie von Josiane Balasko, mit einem vorher angebotenen Aperitif-Dinner.

Italiano :

Commedia di Josiane Balasko, con aperitivo gratuito.

Espanol :

Comedia de Josiane Balasko, con aperitivo gratuito previo.

