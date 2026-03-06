Un grand cri d’amour Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Un grand cri d’amour

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une soirée pour rire.

Une soirée pour vibrer.

Une soirée pour agir.

Le Rotary Marseille Rive Neuve vous invite à une comédie pleine d’énergie, d’humour et de passion.

Sur scène amour, ego et retrouvailles… et des étincelles à chaque réplique.

Mais cette soirée a un souffle plus grand encore. Elle est organisée au profit de l’association Giovanni, qui avec Des Vies Dansent aide les personnes atteintes de cancer à se reconnecter à leur corps par le mouvement et la danse.

Venir, c’est se faire plaisir.

Venir, c’est soutenir une cause essentielle.

Venir, c’est transformer un moment de plaisir en acte de solidarité. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com

