Un grand cri d’amour Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
Une soirée pour rire.
Une soirée pour vibrer.
Une soirée pour agir.
Le Rotary Marseille Rive Neuve vous invite à une comédie pleine d’énergie, d’humour et de passion.
Sur scène amour, ego et retrouvailles… et des étincelles à chaque réplique.
Mais cette soirée a un souffle plus grand encore. Elle est organisée au profit de l’association Giovanni, qui avec Des Vies Dansent aide les personnes atteintes de cancer à se reconnecter à leur corps par le mouvement et la danse.
Venir, c’est se faire plaisir.
Venir, c’est soutenir une cause essentielle.
Venir, c’est transformer un moment de plaisir en acte de solidarité. .
Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com
English :
An evening of laughter.
An evening to vibrate.
An evening of action.
Rotary Marseille Rive Neuve invites you to a comedy full of energy, humor and passion.
