UN GRAND CRI D’AMOUR Saint-Laurent-de-la-Salanque

UN GRAND CRI D’AMOUR

2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-07 20:30:00

Venez vous détendre devant la comédie de Josiane Balasko.

English :

Come and relax to Josiane Balasko’s comedy.

