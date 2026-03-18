Un grand cri d’amour Salle des fêtes Sainte-Livrade-sur-Lot
Un grand cri d’amour Salle des fêtes Sainte-Livrade-sur-Lot vendredi 10 avril 2026.
Un grand cri d’amour
Salle des fêtes 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Comédie de Josiane Balasko, mise en scène de Tony Feijoo.
Après s’être aimés passionnément, aujourd’hui ils se haïssent !
Certains gros mots émaillant cette pièce, nous préférons avertir notre public que les moins de 12 ans peuvent avoir les oreilles heurtées par quelques adjectifs fleuris !
Comédie de Josiane Balasko, mise en scène de Tony Feijoo.
Après s’être aimés passionnément, aujourd’hui ils se haïssent !
Certains gros mots émaillant cette pièce, nous préférons avertir notre public que les moins de 12 ans peuvent avoir les oreilles heurtées par quelques adjectifs fleuris ! .
Salle des fêtes 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 97 95 89
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English : Un grand cri d’amour
Comedy by Josiane Balasko, directed by Tony Feijoo.
After loving each other passionately, they now hate each other!
As there are a number of swear words in this play, we prefer to warn our audience that the under-12s may be offended by a few flowery adjectives!
L’événement Un grand cri d’amour Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot