Un grand cri d’amour Salle des fêtes Sainte-Livrade-sur-Lot

Un grand cri d’amour

Salle des fêtes 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Comédie de Josiane Balasko, mise en scène de Tony Feijoo.

Après s’être aimés passionnément, aujourd’hui ils se haïssent !

Certains gros mots émaillant cette pièce, nous préférons avertir notre public que les moins de 12 ans peuvent avoir les oreilles heurtées par quelques adjectifs fleuris !

Comédie de Josiane Balasko, mise en scène de Tony Feijoo.

Après s’être aimés passionnément, aujourd’hui ils se haïssent !

Certains gros mots émaillant cette pièce, nous préférons avertir notre public que les moins de 12 ans peuvent avoir les oreilles heurtées par quelques adjectifs fleuris ! .

Salle des fêtes 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 97 95 89

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English : Un grand cri d’amour

Comedy by Josiane Balasko, directed by Tony Feijoo.

After loving each other passionately, they now hate each other!

As there are a number of swear words in this play, we prefer to warn our audience that the under-12s may be offended by a few flowery adjectives!

L’événement Un grand cri d’amour Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot