UN GRAND CRI D’AMOUR – UN GRAND CRI D AMOUR – PELOUSSE PARADISE Ales

UN GRAND CRI D’AMOUR – UN GRAND CRI D AMOUR Début : 2025-12-05 à 21:00. Tarif : – euros.

La comédie hilarante de Josiane Balasko ! Alors qu’une pièce de théâtre risque de tomber à l’eau suite à l’absence imprévue de l’actrice principale, un producteur un peu véreux va mettre au point une série de combines plus tordues les unes que les autres pour assurer la promotion de sa pièce sur un coup médiatique.Ses stratagèmes vont mettre face à face deux comédiens qui se détestent cordialement… Et un metteur en scène qui va vivre les pires répétitions de sa vie !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30