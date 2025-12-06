ORCHESTRE SYMPHONIQUE – ESPACE CULTUREL Avoine

ORCHESTRE SYMPHONIQUE Début : 2026-02-09 à 20:30. Tarif : – euros.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE – TOURS – 09/02/2026 à 10h30 – Espace culturel d’AvoineAntonín DvorákDanse Slave Série 1B 83 Ut majeurBeatrice BerrutConcerto pour piano n°1, La Queste del Saint Graal (création mondiale)Antonín DvorákSymphonie N°7 Les pas cadencés des Danses slaves de Dvorák vous transporteront d’emblée dans les vallées d’Europe centrale, au gré des réécritures qui mettent à l’honneur les mélodies slaves traditionnelles. À l’inverse, la Symphonie N°7 témoigne de sa volonté de dépasser le cadre des inspirations tchèques pour explorer d’autres sonorités, puisées notamment dans le romantisme allemand.Grande connaisseuse et interprète de ce répertoire, la pianiste et compositrice Beatrice Berrut interprétera en création mondiale son Concerto pour piano N°1. Nourrie de sa passion pour les sonates de Liszt et Schumann, cette œuvre symphonique explorera toute la dimension orchestrale du piano.Direction musicale : Simon Proust – Révélation chef d’orchestre des Victoires de la musique classique 2025Piano : Béatrice Berrut

ESPACE CULTUREL Rue de l’ardoise 37420 Avoine 37