Un Grand Récit Ferrières Martigues

Un Grand Récit Ferrières Martigues vendredi 7 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Un Grand Récit Vendredi 7 novembre 2025 de 20h30 à 22h15. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Nacim Battou et les Salins, c’est une belle histoire. Quatre ans après Dividus, créé à Martigues et plébiscité par le public, le chorégraphe aux inspirations hip-hop revient pour une nouvelle création sur la scène martégale.

Prenant les corps de ses interprètes comme témoins de notre histoire sociale, génétique et mémorielle, Un Grand Récit traverse cet héritage, le réinvente et nous propose un avenir commun alternatif. Habiter le présent ne coule pas de source… et si la transgression aujourd’hui était tout simplement d’imaginer un monde meilleur ? Danseur et chorégraphe autodidacte, Nacim Battou se nourrit de ses rencontres et de la personnalité de ses danseurs pour livrer une danse incarnée, puissante et évidente. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Nacim Battou and Les Salins have a wonderful story. Four years after Dividus, created in Martigues and acclaimed by the public, the hip-hop-inspired choreographer returns with a new creation on the Martigues stage.

German :

Nacim Battou und Les Salins haben eine wunderbare Geschichte. Vier Jahre nach Dividus, das in Martigues entstand und vom Publikum gefeiert wurde, kehrt der vom Hip-Hop inspirierte Choreograf mit einer neuen Kreation auf die Bühne von Martigues zurück.

Italiano :

Nacim Battou e Les Salins hanno una lunga storia alle spalle. Quattro anni dopo Dividus, creato a Martigues con grande successo di pubblico, il coreografo di ispirazione hip-hop torna con una nuova creazione per il palcoscenico di Martigues.

Espanol :

Nacim Battou y Les Salins comparten una historia maravillosa. Cuatro años después de Dividus, creado en Martigues y aclamado por el público, el coreógrafo inspirado en el hip-hop regresa con una nueva creación al escenario de Martigues.

L’événement Un Grand Récit Martigues a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Martigues