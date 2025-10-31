Un Halloween Monstrueusement Amusant Autun
Un Halloween Monstrueusement Amusant Autun vendredi 31 octobre 2025.
Un Halloween Monstrueusement Amusant
Zone de bellevue Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Le sort est jeté… Halloween arrive à la Zone de Bellevue !!
La Zone de Bellevue se transforme en un royaume peuplé de créatures étranges et de bonbons enchantés…
Petits monstres, grandes sorcières, vampires farceurs ou super-héros masqués, venez déguisés et partez à la chasse aux friandises ! Vos petits chaudrons n’attendent qu’à être remplis !
Pour savoir où récupérer vos trésors sucrés, repérez les magasins participants sur l’affiche d’Halloween…
Ils vous attendent avec malice et gourmandise !
Et pour parfaire votre transformation… un détour chez CARLANCE s’impose !
Notre sorcière experte y réalise de terrifiants petits maquillages d’Halloween et ça sans rien demander en échange…
Un coup de pinceau magique, un soupçon de malice, et vous voilà prêt(e) à hanter la Zone de Bellevue !
Disponible tout l’après-midi, pour petits monstres et grandes frayeurs… si vous osez !
Oserez-vous franchir les portes de Bellevue ? .
Zone de bellevue Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 60 06 31 Bouachibamelissa@gmail.com
English : Un Halloween Monstrueusement Amusant
German : Un Halloween Monstrueusement Amusant
Italiano :
Espanol :
L’événement Un Halloween Monstrueusement Amusant Autun a été mis à jour le 2025-10-17 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II