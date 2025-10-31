Un Halloween Monstrueusement Amusant Autun

Le sort est jeté… Halloween arrive à la Zone de Bellevue !!

La Zone de Bellevue se transforme en un royaume peuplé de créatures étranges et de bonbons enchantés…

Petits monstres, grandes sorcières, vampires farceurs ou super-héros masqués, venez déguisés et partez à la chasse aux friandises ! Vos petits chaudrons n’attendent qu’à être remplis !

Pour savoir où récupérer vos trésors sucrés, repérez les magasins participants sur l’affiche d’Halloween…

Ils vous attendent avec malice et gourmandise !

Et pour parfaire votre transformation… un détour chez CARLANCE s’impose !

Notre sorcière experte y réalise de terrifiants petits maquillages d’Halloween et ça sans rien demander en échange…

Un coup de pinceau magique, un soupçon de malice, et vous voilà prêt(e) à hanter la Zone de Bellevue !

Disponible tout l’après-midi, pour petits monstres et grandes frayeurs… si vous osez !

Oserez-vous franchir les portes de Bellevue ? .

Zone de bellevue Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 60 06 31 Bouachibamelissa@gmail.com

