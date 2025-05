Un Havre de poèmes #3 – Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre, 24 mai 2025 16:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Un Havre de poèmes #3 Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-24 16:00:00

2025-05-24

L’association Lignes d’Horizons présente 4 poétesses et poètes de dimension internationale, accompagnés d’un musicien.

Un Havre de poèmes propose une expérience artistique singulière. 4 poètes et poétesses, accompagnés d’un musicien, de provenances et de parcours variés, sont invités à partager avec nous leurs poésies, de manière sensible, vivante et accessible à toutes et à tous.

Un voyage à travers différentes voix pour faire vivre la poésie intime et universelle en musique !

Avec Tarik Hamdan, Sophie G. Lucas, Albane Gellé, et Catherine Barsics, accompagnés du pianiste Jérôme Canavaggia, proposent un voyage sensible mêlant poésie intime et musique.

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Un Havre de poèmes #3

The Lignes d?Horizons association presents 4 international poets, accompanied by a musician.

Un Havre de poèmes offers a unique artistic experience. 4 poets, accompanied by a musician, from a variety of backgrounds and experiences, are invited to share their poetry with us, in a sensitive, lively and accessible way.

A journey through different voices to bring intimate and universal poetry to life in music!

With Tarik Hamdan, Sophie G. Lucas, Albane Gellé, and Catherine Barsics, accompanied by pianist Jérôme Canavaggia, take us on a sensitive journey of intimate poetry and music.

German :

Der Verein Lignes d’Horizons präsentiert vier Dichterinnen und Dichter von internationalem Format, die von einem Musiker begleitet werden.

Un Havre de poèmes bietet eine einzigartige künstlerische Erfahrung. 4 Dichter und Dichterinnen, begleitet von einem Musiker, mit unterschiedlichem Hintergrund und Werdegang, sind eingeladen, ihre Gedichte mit uns zu teilen, auf sensible, lebendige und für alle zugängliche Weise.

Eine Reise durch verschiedene Stimmen, um intime und universelle Poesie mit Musik erlebbar zu machen!

Mit: Tarik Hamdan, Sophie G. Lucas, Albane Gellé und Catherine Barsics, begleitet vom Pianisten Jérôme Canavaggia, präsentieren sie eine sensible Reise, die intime Poesie und Musik miteinander verbindet.

Italiano :

L’associazione Lignes d’Horizons presenta 4 poeti di fama internazionale, accompagnati da un musicista.

Un Havre de poèmes offre un’esperienza artistica unica. 4 poeti, accompagnati da un musicista, di diversa estrazione e provenienza, sono invitati a condividere con noi le loro poesie in modo sensibile, vivace e accessibile.

Un viaggio attraverso voci diverse per far rivivere in musica una poesia intima e universale!

Con Tarik Hamdan, Sophie G. Lucas, Albane Gellé e Catherine Barsics, accompagnati dal pianista Jérôme Canavaggia, ci accompagnano in un viaggio sensibile che unisce poesia intima e musica.

Espanol :

La asociación Lignes d’Horizons presenta a 4 poetas de talla internacional, acompañados por un músico.

Un Havre de poèmes ofrece una experiencia artística única. se invita a 4 poetas, acompañados por un músico, de procedencias y trayectorias diversas, a compartir su poesía con nosotros de forma sensible, viva y accesible.

Un viaje a través de diferentes voces para dar vida a una poesía íntima y universal en música

Con Tarik Hamdan, Sophie G. Lucas, Albane Gellé y Catherine Barsics, acompañados por el pianista Jérôme Canavaggia, nos llevan en un viaje sensible que combina poesía íntima y música.

