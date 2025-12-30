UN HEUREUX EVENEMENT POUR QUI LAURETTE THEATRE – LYON Lyon

UN HEUREUX EVENEMENT POUR QUI Début : 2026-05-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Quand Sophie annonce à Gustave une super nouvelle, c’est une révolution ! il n’est absolument pas prêt… psychologiquement, elle oui !… Derrière cette annonce… surprise ! Entre situations comiques et quiproquos, ils trouveront leur place pour être… ??? mais une surprise les attend…Comédie de mœurs où un couple découvre qu’il va vivre un heureux événement, Elle est ravie, lui est paniqué : peur de vieillir, pas prêt psychologiquement… s’ensuit une avalanche de malentendus, de joutes verbales, et d’apartés complices avec le public derrière ses blagues et ses râleries, il cache la peur de ne pas être à la hauteur. Finalement, entre éclats de rires, chamailleries et tendresse, ils trouvent leur place dans cette nouvelle aventure… Mais une surprise peut en cacher une autre …!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon 69