Un hiver complètement givré | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Un hiver complètement givré | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : 2025-12-23 16:00:00

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

En fouillant dans le garage de sa grand-mère, Isidore tombe sur un vieux congélateur. La porte s’ouvre et un curieux personnage en sort.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Rummaging through his grandmother?s garage, Isidore stumbles across an old freezer. The door opens and a curious figure emerges.

