Un hiver dans le Val Sans Retour balade contée et goûter avec Katia Tréhorenteuc

Un hiver dans le Val Sans Retour balade contée et goûter avec Katia

Place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Suivez les pas de Katia, guide de la Confrérie pour découvrir le Val légendaire sous les frimas de l’hiver. Après cette balade givrée, venez vous réchauffer au coin de la cheminée et profitez d’un goûter dans l’ambiance conviviale d’un café de Tréhorenteuc.

-> 2.5km rendez-vous à Tréhorenteuc, heure et lieu communiqués à la réservation.

-> CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Participants en bonne santé physique. Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux.

-> ​Départ assuré à partir de 8 personnes. .

Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 72 81 03 19

