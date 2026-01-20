Un hiver dans le Val sans retour balade contée et goûter avec Lindylou

Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 16:45:00

Date(s) :

2026-02-28

Les guides-conteurs de la Confrérie vous proposent une balade vivifiante et chaleureuse. Suivez leurs pas dans le Val sans Retour et découvrez le domaine de Morgane la Fée dans son manteau hivernal, puis profitez d’un goûter auprès de la cheminée dans un café de Tréhorenteuc.

La balade fait 2,5 km avec un petit dénivelé rocheux (bonnes chaussures pas de poussettes)

Le goûter comporte un gâteau et une boisson chaude (thé, café, chocolat, infusion, élixir d’hiver de cidre chaud et miel).

Lieu de rdv communiqué à la réservation, obligatoire. .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 66 29 85 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

