Un hiver dans le Val Sans Retour balade contée et goûter avec Ozégan

Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:45:00

2026-03-04

Suivez les pas d’Ozégan de la Confrérie pour découvrir le Val légendaire sous les frimas de l’hiver. Après cette balade givrée, venez vous réchauffer au coin de la cheminée et profitez d’un goûter dans l’ambiance conviviale d’un café de Tréhorenteuc.

La balade fait 2,5 km avec un petit dénivelé rocheux (bonnes chaussures pas de poussettes)

Le goûter comporte un gâteau et une boisson chaude (thé, café, chocolat, infusion, élixir d’hiver de cidre chaud et miel).

Lieu de rdv communiqué à la réservation, obligatoire. .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 48 06 00

