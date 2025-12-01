Un hiver en douceur Châteauroux
Un hiver en douceur Châteauroux lundi 22 décembre 2025.
Un hiver en douceur
21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre
Début : Lundi 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Sept petites histoires qui nous plongent dans la magie de l’hiver, entre drôlerie et poésie…
Dès 3 ans (durée totale 50 minutes) .
21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
