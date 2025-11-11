Un Hiver en lumières

5 Rue Emile Bouy Aubazines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

UN HIVER EN LUMIÈRES est un évènement organisé à l’Atelier O’WASHI à Aubazine (19190) en Corrèze. Durant 3 jours, des artisans créateurs se réunissent autour du thème de la fête de la lumière pour une exposition vente de bougies, luminaires et petites gourmandises. C’est une rencontre hivernale dans un univers mêlant poésie, artisanat et convivialité. Durant 3 jours, venez découvrir l’Atelier, rencontrer les artisans et découvrez des créations artisanales uniques

Boissons chaudes et petites pâtisseries offertes, parking facile, commodités .

5 Rue Emile Bouy Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 26 00

English : Un Hiver en lumières

German : Un Hiver en lumières

Italiano :

Espanol : Un Hiver en lumières

L’événement Un Hiver en lumières Aubazines a été mis à jour le 2025-11-08 par Corrèze Tourisme