Un hiver polaire à Guéret Bibliothèque Guéret

Un hiver polaire à Guéret

Bibliothèque 8 Avenue de Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-12-09

fin : 2026-01-31

Des courts métrages en boucle

Une journée de conférences

De la littérature polaire et des dédicaces

Des animations scolaires

Des projections au cinéma le Sénéchal

Une conférence sur le climat

Des lectures polaires .

Bibliothèque 8 Avenue de Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

