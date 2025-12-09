Un hiver polaire à Guéret Bibliothèque Guéret
Bibliothèque 8 Avenue de Fayolle Guéret Creuse
Début : 2025-12-09
fin : 2026-01-31
Des courts métrages en boucle
Une journée de conférences
De la littérature polaire et des dédicaces
Des animations scolaires
Des projections au cinéma le Sénéchal
Une conférence sur le climat
Des lectures polaires .
