Un homme libre , récital Jean FERRAT interprété par Yves SANARENS

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Avec la participation de la Chorale AU SON des m’ELODIE de Lau-Balagnas 65. Cheffe de chœur Isabelle DALOMIS.

Ouverture des portes à 15h30.

.

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46

English :

With the participation of the AU SON des m’ELODIE Choir from Lau-Balagnas 65. Conductor: Isabelle DALOMIS.

Doors open at 3:30pm.

German :

Mit der Teilnahme des Chors AU SON des m’ELODIE aus Lau-Balagnas 65. Chorleiterin: Isabelle DALOMIS.

Öffnung der Türen um 15.30 Uhr.

Italiano :

Con la partecipazione del coro AU SON des m’ELODIE di Lau-Balagnas 65. Direttore: Isabelle DALOMIS.

Apertura porte alle 15.30.

Espanol :

Con la participación del coro AU SON des m’ELODIE de Lau-Balagnas 65. Directora: Isabelle DALOMIS.

Apertura de puertas a las 15.30 h.

L’événement Un homme libre , récital Jean FERRAT interprété par Yves SANARENS Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-11-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65