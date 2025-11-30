Un homme libre , récital Jean FERRAT interprété par Yves SANARENS Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Un homme libre , récital Jean FERRAT interprété par Yves SANARENS Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas dimanche 30 novembre 2025.
Un homme libre , récital Jean FERRAT interprété par Yves SANARENS
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Avec la participation de la Chorale AU SON des m’ELODIE de Lau-Balagnas 65. Cheffe de chœur Isabelle DALOMIS.
Ouverture des portes à 15h30.
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46
English :
With the participation of the AU SON des m’ELODIE Choir from Lau-Balagnas 65. Conductor: Isabelle DALOMIS.
Doors open at 3:30pm.
German :
Mit der Teilnahme des Chors AU SON des m’ELODIE aus Lau-Balagnas 65. Chorleiterin: Isabelle DALOMIS.
Öffnung der Türen um 15.30 Uhr.
Italiano :
Con la partecipazione del coro AU SON des m’ELODIE di Lau-Balagnas 65. Direttore: Isabelle DALOMIS.
Apertura porte alle 15.30.
Espanol :
Con la participación del coro AU SON des m’ELODIE de Lau-Balagnas 65. Directora: Isabelle DALOMIS.
Apertura de puertas a las 15.30 h.
