Un hôtel particulier du XIXe siècle à Avignon Musée Vouland Avignon

Un hôtel particulier du XIXe siècle à Avignon 20 et 21 septembre Musée Vouland Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nous vous accueillons et vous présentons l’histoire du bâtiment qui abrite le musée, et celle de son quartier. Situé à proximité des remparts du XIVe siècle et du Rhône, l’hôtel particulier Villeneuve-Esclapon s’inscrit dans un quartier urbanisé au XIXe siècle dans le périmètre de l’ancien couvent des Dominicains.

Musée Vouland 17 rue Victor-Hugo 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 86 03 79 https://www.vouland.com

Unique musée d’arts décoratifs d’Avignon et de sa région, le musée Vouland vous plonge dans l’atmosphère intimiste d’une demeure de collectionneur du XXe siècle. Sa remarquable collection des XVIIe et XVIIIe siècles est présentée dans un hôtel particulier du XIXe siècle à quelques pas des remparts et du Rhône.

Le jardin au Sud, insoupçonnable côté rue, est un havre délicieux pour poursuivre la visite, refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Le jardin au Sud, insoupçonnable côté rue, est un havre délicieux pour poursuivre la visite, refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux.

La vocation du musée est aussi de faire découvrir les arts de la région, d'hier et d'aujourd'hui. L'exposition actuelle est consacrée au peintre paysagiste avignonnais Auguste Roure (1878-1936), dit « peintre des garrigues et des cailloux ».

