Un instant de bien être à partager Décodage Biologique Morcenx-la-Nouvelle samedi 6 décembre 2025.

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-12-06
2025-12-06

Venez décrypter les messages cachés derrière vos symptômes grâce au décodage biologique, atelier proposé par Stéphanie Pourcelt accompagnante santé.
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 

English : Un instant de bien être à partager Décodage Biologique

Come and decipher the hidden messages behind your symptoms using biological decoding, a workshop offered by Stéphanie Pourcelt, health coach.

German : Un instant de bien être à partager Décodage Biologique

Kommen Sie und entschlüsseln Sie die Botschaften, die sich hinter Ihren Symptomen verbergen, mithilfe der biologischen Dekodierung. Dieser Workshop wird von Stéphanie Pourcelt, einer Gesundheitsbegleiterin, angeboten.

Italiano :

Venite a decifrare i messaggi che si celano dietro i vostri sintomi grazie alla decodifica biologica, un workshop condotto da Stéphanie Pourcelt, health coach.

Espanol : Un instant de bien être à partager Décodage Biologique

Venga a descifrar los mensajes que se esconden tras sus síntomas gracias a la descodificación biológica, un taller dirigido por Stéphanie Pourcelt, coach de salud.

