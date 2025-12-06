Un instant de bien être à partager Décodage Biologique Morcenx-la-Nouvelle
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Venez décrypter les messages cachés derrière vos symptômes grâce au décodage biologique, atelier proposé par Stéphanie Pourcelt accompagnante santé.
English : Un instant de bien être à partager Décodage Biologique
Come and decipher the hidden messages behind your symptoms using biological decoding, a workshop offered by Stéphanie Pourcelt, health coach.
German : Un instant de bien être à partager Décodage Biologique
Kommen Sie und entschlüsseln Sie die Botschaften, die sich hinter Ihren Symptomen verbergen, mithilfe der biologischen Dekodierung. Dieser Workshop wird von Stéphanie Pourcelt, einer Gesundheitsbegleiterin, angeboten.
Italiano :
Venite a decifrare i messaggi che si celano dietro i vostri sintomi grazie alla decodifica biologica, un workshop condotto da Stéphanie Pourcelt, health coach.
Espanol : Un instant de bien être à partager Décodage Biologique
Venga a descifrar los mensajes que se esconden tras sus síntomas gracias a la descodificación biológica, un taller dirigido por Stéphanie Pourcelt, coach de salud.
