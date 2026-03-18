Un instant de bien être Atelier de sophrologie olfactive Onesse-Laharie
Un instant de bien être Atelier de sophrologie olfactive Onesse-Laharie samedi 4 avril 2026.
Un instant de bien être Atelier de sophrologie olfactive
281 Rue des écoles Onesse-Laharie Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez passer un instant de bien être avec l’atelier de sophrologie olfactive présenté par Rowana Candy
Entrée libre sur inscription
( Pensez à ramener vos tapis et plaids)
Venez passer un instant de bien être avec l’atelier de sophrologie olfactive présenté par Rowana Candy
Entrée libre sur inscription
( Pensez à ramener vos tapis et plaids) .
281 Rue des écoles Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 35 71 mediatheque-onesse@paysmorcenais.fr
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English : Un instant de bien être Atelier de sophrologie olfactive
Come and enjoy a moment of well-being with the olfactory sophrology workshop presented by Rowana Candy
Free admission upon registration
( Remember to bring your rugs and plaids)
L’événement Un instant de bien être Atelier de sophrologie olfactive Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Morcenx