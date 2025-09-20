Un itinéraire et des connexions ancestrales des hommes et des plantes Jardin-verger conservatoire Assat

Visite libre gratuite. Visite guidée 8 € (nombre de places limité à 12 personnes). Gratuit -14 ans. Entrée libre. Inscription sur place pour les visites guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Jardin-verger Conservatoire présente un court métrage de 12’ intitulé « Des racines et des Hommes » mettant en lumière l’histoire locale de l’agriculture et des plantes de notre jardin, offrant ainsi une présentation captivante au public lors des visites et formations.

Par cette approche, notre jardin-verger relève du Patrimoine Culturel Immatériel.

Nous sommes convaincus qu’en portant un regard différent sur les végétaux, comme le faisait nos anciens, nous pouvons efficacement renouer le lien avec les plantes. Cette reconnaissance du rôle vital des plantes dans notre existence, qu’il s’agisse de fournir de la nourriture, de l’oxygène, de la médecine ou simplement une beauté esthétique, peut aider à briser la perception de séparation entre l’homme et la nature. En comprenant que nous dépendons des plantes pour notre survie et notre bien-être, nous sommes plus enclins à adopter des comportements respectueux de l’environnement et à travailler vers la préservation de la biodiversité.

Samedi et dimanche de 9h30 à 18h

Visite libre :

Après avoir visionné le film « Des racines et des Hommes », les visiteurs pourront se balader dans le jardin et le verger et découvrir le jardin-verger conservatoire. Des tables d’interprétation et des bornes sonores ainsi que des documents les accompagneront tout au long de leur découverte.

Samedi et dimanche :

Visite guidée :

Après avoir visionné le film « Des racines et des Hommes », découvrez le jardin-verger et le patrimoine végétal. Au cours des visites, le guide abordera l’histoire « des relations entre les hommes et les plantes au fil des siècles ».

Samedi : 14h00 – 16h30

Dimanche : 14h00 – 16h30

Inscription sur place

Jardin-verger conservatoire 3 bis route du bois, 64510 Assat Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 15 57 93 39 https://clab64.fr/ https://www.facebook.com/Conservatoire-des-L%C3%A9gumes-Anciens-du-B%C3%A9arn-805544989462604/ C’est dans un territoire historique de maraîchage, la plaine du gave de Pau, que l’association du Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn -CLAB- est devenue en quelques années, une vitrine et un pôle d’excellence dans les domaines de la biodiversité cultivée tant dans les domaines des cultures maraîchères que de l’arboriculture.

Le site cultivé du CLAB, d’une superficie de 6 500 m2, a la particularité de conjuguer en un même lieu, un jardin potager et un verger, d’où son appellation de « jardin-verger ».

Le jardin potager présente des collections de variétés rares de légumes, de plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Plus de 500 espèces et/ou variétés composent ces collections. Une mare de 20 m2 accueille une flore et une faune très riches. C’est un lieu d’observation et d’émerveillement permanent.

Le verger est, quant à lui, composé d’une centaine d’arbres fruitiers dont environ soixante-dix pommiers d’anciennes variétés locales. Une haie fruitière aux multiples fonctions encercle la parcelle.

D’un point de vue écologique, le jardin et le verger sont cultivés dans le plus grand respect du sol, sans intrant chimique. Tout est fait pour préserver les différents milieux et écosystèmes qui s’y sont développés avec le temps, et ce grâce à l’implication de retraités bénévoles sensibles à la préservation de la nature et de sa biodiversité.

La culture locale fait partie intégrante du patrimoine du CLAB. Les visites proposées sont toujours personnalisées, on y découvre ce que fut l’histoire des légumes dans le Béarn.

Sur le site du jardin-verger, toute personne souhaitant acquérir un savoir-faire peut participer à des ateliers pédagogiques qui vont de la préparation du sol en passant par le semis, la plantation, le suivi et la récolte des graines, etc. Le verger sert de support pour les ateliers de formation concernant la taille, le greffage, la mise en place d’un verger.

Plusieurs manifestations festives jalonnent l’année. C’est enfin un espace de vivre-ensemble où la convivialité est de mise, où les diversités sociales et culturelles se côtoient, où les relations coopératives intergénérationnelles sont naturelles et le désir commun d’agir pour une cause noble – la préservation de la Terre nourricière – renforce les convictions et les valeurs de chacun.

