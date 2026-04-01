Un jardin à la médiathèque Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Un jardin à la médiathèque

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-06-17 15:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17

Venez participer à la création du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera sa passion du jardinage.

Venez participer à la création du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera sa passion du jardinage.

À partir de 7 ans

Sur réservation .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un jardin à la médiathèque

Come and help create the media library’s vegetable garden, with Bruno, who will be sharing his passion for gardening.

L’événement Un jardin à la médiathèque Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité