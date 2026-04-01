Un jardin à la médiathèque Médiathèque Le Phénix Colombelles
Un jardin à la médiathèque Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 15 avril 2026.
Colombelles
Un jardin à la médiathèque
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-06-17 15:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17
Venez participer à la création du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera sa passion du jardinage.
Venez participer à la création du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera sa passion du jardinage.
À partir de 7 ans
Sur réservation .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Un jardin à la médiathèque
Come and help create the media library’s vegetable garden, with Bruno, who will be sharing his passion for gardening.
L’événement Un jardin à la médiathèque Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité
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