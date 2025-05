Un jardin à visiter – Saint-Cadou Sizun, 24 mai 2025 14:00, Sizun.

Finistère

Un jardin à visiter Saint-Cadou

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-24

Jardin de Guidellou Jackie Carrick et son compagnon proposent de visiter leur jardin, l’occasion de se promener parmi les allées arborées sans cesse renouvelées par le couple anglais.

Possibilité de faire un don après la visite, bénéfices reversés à l’association Open Gardens et utilisés pour soutenir les enfants et les jeunes atteints de handicaps et de maladies graves en France. .

Saint-Cadou 1 Guidellou

Sizun 29450 Finistère Bretagne

