Un jardin créé dans l’esprit monastique Jardin monastique Eschau

Un jardin créé dans l’esprit monastique 20 et 21 septembre Jardin monastique European Collectivity of Alsace

Durée : 1h30. Rendez-vous devant l’entrée du jardin, 24 rue de la 1re Division Blindée. Les animaux tenus en laisse sont autorisés pour la visite du jardin.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Explorez un jardin d’inspiration monastique et découvrez l’usage des plantes médicinales et aromatiques à travers les siècles.

Jardin monastique 24 Rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau Eschau 67114 European Collectivity of Alsace Grand Est Ce jardin patrimonial, dans le plus pur esprit monastique, est situé face à l’église abbatiale romane du Xe siècle. Il réunit, dans un espace en damiers, plus de 400 plantes répertoriées dans les domaines de la pharmacopée, aussi bien médiévale qu’actuelle. Différentes œuvres d’art mettent en lumière l’esprit du lieu. Un pomarium (verger médiéval) jouxte le jardin. Parking gratuit devant l’abbatiale

© Mairie d’Eschau