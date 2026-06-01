UN JARDIN D’AQUARELLES, Giardino Botanico Michele Tenore, Lama dei Peligni

UN JARDIN D’AQUARELLES Samedi 6 juin, 08h30, 09h30 Giardino Botanico Michele Tenore Chieti

Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T09:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Un jardin d’aquarelles

Visite du jardin botanique « Michele Tenore » et cours gratuit de dessin et aquarelle naturaliste avec Concetta Flore

Une journée dédiée à la découverte de la flore des Abruzzes, à l’observation de la réalité et à la peinture naturaliste, immergé dans la biodiversité du Parc National de la Maiella.

Programme de la journée

9:30 – Ouverture du jardin botanique et accueil des participants

11:00 – Visite guidée gratuite du jardin botanique, du musée naturel et archéologique « Maurizio Locati » et de la banque du germoplasme

Pendant la matinée – Début du cours gratuit de dessin et d’aquarelle naturaliste avec Concetta Flore, avec observation et croquis réels parmi les parterres de fleurs du jardin

Pause déjeuner libre – dégustation de produits typiques

L’après-midi – Poursuite du cours d’aquarelle : approfondissement des techniques de base, étude de la couleur et composition des planches botaniques

16:00 – Deuxième visite guidée gratuite du jardin botanique, du musée et de la banque du germoplasme du parc national de la Maiella

Au cours de la journée – Expérience de peinture avec des couleurs naturelles dédiée aux plus petits et une petite expérience de peinture collective ouverte à tous les visiteurs

17:30 – Fin de journée

Giardino Botanico Michele Tenore Lama dei Peligni Lama dei Peligni Chieti Abruzzo +39 0864 2570301 https://www.parcomajella.it/Giardini-botanici.htm [{« type »: « phone », « value »: « +39 340 680 7479 »}, {« type »: « email », « value »: « cooperativamajella@gmail.com »}] Le Jardin Botanique « Michele Tenore » a été fondé en 1995 à 650 mètres d’altitude et abrite actuellement environ 500 espèces végétales sur une superficie de 9000 mètres carrés. Le Jardin est structuré en sections didactiques et en sections qui reproduisent les milieux végétatifs de la Majella. De nombreuses espèces cultivées sont endémiques aux Apennins Centraux ou exclusives à la Majella et aux reliefs environnants. La reproduction du paysage agricole du Néolithique et la section consacrée à la récupération des variétés locales sont particulièrement intéressantes. Le Jardin, outre ses finalités culturelles et éducatives, s’est fixé comme objectif de protéger ex situ certaines espèces en danger d’extinction de la flore des Abruzzes. Près du Jardin Botanique se trouve en effet la Banque du Germoplasma de la Majella visant à la conservation d’espèces rares, endémiques et en danger d’extinction. contact téléphonique supplémentaire +390872916010

Un jardin d’aquarelles

©ParcoMaiella