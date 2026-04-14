Un jardin enchanteur : le Jardin botanique du col de Saverne, Jardin botanique du col de Saverne, Ottersthal

Un jardin enchanteur : le Jardin botanique du col de Saverne 6 et 7 juin Jardin botanique du col de Saverne Bas-Rhin

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ouverture du Jardin de 10h à 18h.

Visites commentées à 11h et 15h, samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2026.

Jardin botanique du col de Saverne Col de Saverne D1004 67700 Saverne Ottersthal 67700 Bas-Rhin Grand Est + 33 (0)6 33 85 37 38 http://www.jardin-botanique-saverne.eu Créé il y a près d’un siècle, en 1932, le Jardin botanique du col de Saverne est le fruit du travail et de la passion d’un éminent botaniste savernois, Emile Walter, qui, alors qu’il rédigeait un ouvrage sur la flore à destination des randonneurs dans les environs de Saverne, était intrigué par la richesse floristique d’une lande broussailleuse dans la montée vers le col de Saverne. Il voulut mettre en valeur ce micro-environnement étonnant : cette friche relativement riche en calcaire au milieu d’une forêt gréseuse, en contrebas de la route, avait bénéficié du ruissellement et de l’apport en calcaire amenés par l’empierrement de la route du col, construite 200 ans auparavant. Grand parking à proximité du Jardin botanique

Ouverture du Jardin de 10h à 18h.

©Elisabeth Kempf