Un Jardin merveilleux Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Conte musical de Valérie Danet et Clémence PrayezMêlant conte, musique et gestuelle inspirée de la Langue des Signes Française, ce spectacle poétique et fantasque invite petits et grands dans un voyage où l’extraordinaire surgit du quotidien, où les arbres parlent et les objets ont leur mot à dire.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



