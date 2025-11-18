Un jardin merveilleux TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Un jardin merveilleux 23 – 26 décembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-23T15:00:00 – 2025-12-23T15:45:00

Fin : 2025-12-26T15:00:00 – 2025-12-26T15:45:00

À la croisée du réel et de l’imaginaire, Un Jardin Merveilleux est le mariage surprenant d’univers poétiques et fantasques où les histoires s’invitent dans les cuisines, les jardins et les cartons. Mêlant conte, musique et gestuelle inspirée de la Langue des Signes, ce spectacle invite petits et grands dans un voyage où l’extraordinaire surgit du quotidien.

André et sa mère Anastasia emménagent dans une toute petite maison. Mais pas pour longtemps, promet la maman, parce que bientôt, ils auront plus grand, bientôt ils auront un jardin. En attendant, André grandit là avec sa maman rêveuse. Jusqu’au jour où une graine atterrit dans la poche d’André… Serait-elle le début du grand jardin rêvé ?

Avec Valérie Danet et Clémence Prayez. Écrit et mis en scène par Valérie Danet.

