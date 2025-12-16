Un jardin pour l’Univers – Ciné-débat – Festival d’Astronomie Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-12 20:00 – 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 6 €Tarif réduit : 5 € Carte blanche : 4 € tout public

Ciné-débat à l’occasion du festival d’Astronomie de Nantes « De la Terre aux étoiles » avec la projection du film « Un jardin pour l’Univers », en présence du réalisateur, Olivier Sauzereau. “Un Jardin pour l’Univers”, c’est l’histoire d’un voyage extraordinaire jusque dans les profondeurs du cosmos, à près de 8 milliards d’années de lumière !Une aventure sans bouger, tout au moins en apparence, et filmée depuis un simple jardin à La Chapelle aux Lys, petit village blotti dans les collines vendéennes.Une fresque cinématographique sur la beauté du monde avec les différents points de vues cosmiques offerts par la Terre tout au long sa révolution autour de notre étoile, mais aussi une plongée dans le micro-monde extraordinaire qui règne dans un simple jardin. Un “voyage sans bouger” entre art et science, entre voir et savoir, dans le micro/macro cosmos, pour démontrer combien la science est source d’émerveillement et de poésie. Projection suivie d’un échange avec des planétologues et astronomes sur la manière dont nos regards scientifiques, artistiques et philosophiques nous permettent de contempler et de comprendre l’Univers. Cet échange sera suivi d’un moment convivial au bar du cinéma.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com