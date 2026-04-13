Un jardin privé conçu pour la vue – visite libre, Jardin de Louise et François Gales, Hellange

Un jardin privé conçu pour la vue – visite libre Samedi 6 juin, 10h30 Jardin de Louise et François Gales Canton Esch-sur-Alzette

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Que serait un jardin sans les « vues » qu’il offre à la vue de ses visiteurs?

Découvrez un jardin d’une vingtaine d’ares, conçu et développé dans ce but.

Depuis une pergola couverte d’une magnifique glycine blanche, d’un chèvrefeuille et de lianes de clématite « Montana », vous pourrez admirer :

– une belle étendue de gazon tondue en relief, entourée d’arbres adultes, dont un énorme saule pleureur

– des cascades de rosiers-lianes « Wedding Day » et « Himalayan Musk ».

– la campagne environnante, etc, etc, …

Plus loin, des ouvertures dans une double rangée formée par des cyprès Lawson et une charmille offrent des vues « surprises ».

Dans un registre indépendant du jardin, notre grange abrite des locataires possédant des facultés visuelles exceptionnelles:

– faucons crécerelles dotés d’une « vue de faucon »,

– chouettes effraies dotées de vue nocturne,

– chauves-souris dotées d’une « vue ultrasonique »!

Visite libre – entrée libre

Samedi, 6 juin de 10h30 – 18h

Langues : DE | FR | LU | EN

Pour plus d’informations : francois.gales@pt.lu

Jardin de Louise et François Gales 8, Munnereferstrooss, L-3337 Hellange Hellange 3337 Canton Esch-sur-Alzette 621 131 281 [{« link »: « mailto:francois.gales@pt.lu »}]

Rendez-vous dans le jardin de Louise et François Gales pour admirer les nombreuses vues qu’il offre à votre regard, pour votre plus grande admiration.

© François Gales