Un jardin refuge ? Musée Vouland Avignon

Un jardin refuge ? 20 et 21 septembre Musée Vouland Vaucluse

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’équipe du musée vous accueille et vous présente le jardin refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Dans le jardin du musée Vouland, nous prêtons attention au patrimoine naturel et menons des actions en faveur de la biodiversité : terre, eau, flore et faune, habitats écologiques dans un jardin urbain traversé par le Canal de Vaucluse…

Musée Vouland 17 rue Victor-Hugo 84000 Avignon

Unique musée d’arts décoratifs d’Avignon et de sa région, le musée Vouland vous plonge dans l’atmosphère intimiste d’une demeure de collectionneur du XXe siècle. Sa remarquable collection des XVIIe et XVIIIe siècles est présentée dans un hôtel particulier du XIXe siècle à quelques pas des remparts et du Rhône.

Le jardin au Sud, insoupçonnable côté rue, est un havre délicieux pour poursuivre la visite, refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux.

La vocation du musée est aussi de faire découvrir les arts de la région, d'hier et d'aujourd'hui. L'exposition actuelle est consacrée au peintre paysagiste avignonnais Auguste Roure (1878-1936), dit « peintre des garrigues et des cailloux ».

