Début : 2025-10-03 14:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Raconter les jardins, leur sagesse, leurs secrets… Chanter les jardins, leur beauté, leur poésie, leur romantisme. Trois artistes musiciennes, chanteuses et comédiennes entremêlent leurs arts et leurs langues (français, italien, langue des signes) pour nous faire (re)découvrir en mots et en musique ce que les jardins ont à nous dire… Un spectacle plein de fraîcheur, d’humour et de sensibilité ! Durée 1h10. Jauge limitée à 25 personnes (priorité aux seniors). Informations au 02 43 88 67 47 .

Espace Gambetta 2 Place Gambetta Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 67 47

