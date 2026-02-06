Un jeu découverte sur la vie d’antan en Landes Médiathèque Saint-Perdon

Un jeu découverte sur la vie d’antan en Landes

Médiathèque 65, avenue des Écoles Saint-Perdon Landes

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Autour de la minimaison de Bernard Manciet, vous découvrirez le quotidien des villages landais d’autrefois.

Pendant une heure, l’équipe de la médiathèque vous fait jouer: on manipule la maison, on pose des questions, on teste vos connaissances gasconnes… tout en découvrant les personnages et métiers d’autrefois.

Une sortie conviviale, ludique et participative, intergénérationnelle, à partager en famille.

Sur inscription A partir de 8 ans .

Médiathèque 65, avenue des Écoles Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 00 98 mediatheque@saint-perdon.com

