Un jeu découverte sur la vie d’antan en Landes Médiathèque Saint-Perdon

Un jeu découverte sur la vie d’antan en Landes
Autour de la minimaison de Bernard Manciet, vous découvrirez le quotidien des villages landais d’autrefois.
Pendant une heure, l’équipe de la médiathèque vous fait jouer: on manipule la maison, on pose des questions, on teste vos connaissances gasconnes… tout en découvrant les personnages et métiers d’autrefois.
Une sortie conviviale, ludique et participative, intergénérationnelle, à partager en famille.
Sur inscription A partir de 8 ans .
