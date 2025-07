Un jeudi chez Collet Domaine Collet Chablis

Un jeudi chez Collet

Domaine Collet 15 Avenue de la Liberté Chablis Yonne

Gratuit

Début : 2025-07-24 18:00:00

2025-07-24

Rendez-vous au Domaine Jean Collet et fils pour une soirée festive au cœur de Chablis !

Au programme concert live du groupe FAM (jazz, funk, rock…), DJ set by @frantz_dfk pour faire vibrer la soirée, bar à vins et food trucks, dégustation de vieux millésimes (voir conditions sur place).

Entrée gratuite. .

+33 3 86 42 11 93 contact@domaine-collet.fr

