Un Jeune Chaman + Rencontre Cinéma La Lanterne Bègles

Un Jeune Chaman + Rencontre Jeudi 16 mai 2024, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Début : 2024-05-16T20:30:00 – 2024-05-16T22:30:00

Le film

Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais lorsque Ze rencontre la jeune Marla, son pouvoir vacille pour la première fois et une autre réalité apparait.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ contact@cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Rencontre après la séance avec Munkhzul Rinchin, mongole et traductrice de livres sur le chamanisme, avec le soutien de l’ADRC cinéma bègles