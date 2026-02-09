Un job pendant mes études, Forum Jobs Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Un job pendant mes études, Forum Jobs Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Mercredi 2026-03-25 14:00:00
2026-03-25 18:00:00
2026-03-25
Tu es à la recherche d’un petit boulot pour financer tes études ? Viens échanger directement avec des employeurs et trouver un job compatible avec tes études.
Référents étudiants au O’34 Droits, démarches, questions, guide étudiant 2026 ? Vos référents étudiants Océanne et Quentin sont là pour vous ! Présents dans vos établissements et sur les réseaux, ils sont disponibles pour échanger librement, sans barrière et en toute confiance, autour des difficultés comme des projets d’étudiants. Contact referent-etudiant.chartres.@ijcentre.fr. N’hésitez pas à suivre les référents étudiants sur instagram @referent.etudiant.chartres pour connaître les prochaines dates et lieux de rencontre. .
+33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
Looking for a job to help finance your studies? Come and talk directly to employers and find a job that’s compatible with your studies.
