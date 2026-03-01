Un jonquille contre le cancer Saint-Benoît-sur-Loire

Un jonquille contre le cancer

Le CCAS de Saint-Benoît-sur-Loire s’associe à l’Institut Curie pour soutenir la recherche contre le cancer lors d’une journée solidaire et conviviale.

Venez allier générosité et plaisir en découvrant une vente d’objets faits main réalisés avec des matériaux recyclés, ainsi que des jonquilles en pot et goodies solidaires.

Chaque achat contribue directement au financement de la recherche contre le cancer.

Faites-vous plaisir, offrez un cadeau porteur de sens et soutenez une belle cause ! .

Place du Martroi Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 73 28 accueil@mairie-st-benoit.fr

English :

The Saint-Benoît-sur-Loire CCAS is joining forces with the Institut Curie to support cancer research during a day of solidarity and conviviality.

