« Un jour à Toulfoën » par le cercle Giz’Kalon anciennes fonderies Savary-Rivière Quimperlé

« Un jour à Toulfoën » par le cercle Giz’Kalon Dimanche 21 septembre, 16h00 anciennes fonderies Savary-Rivière Finistère

Entrée libre

Le cercle Giz’Kalon s’inspire librement du pardon des oiseaux pour proposer un spectacle original entre bal populaire, musique et brassage social, dans une ambiance féérique dans la grande halle découverte des anciennes fonderies Savary Rivière.

anciennes fonderies Savary-Rivière Place des anciennes fonderies Rivière 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne L’ancienne usine de matériel agricole Savary et la fonderie Rivière fusionnent dans la seconde moitié du XIXeme siècle pour former un important atelier industriel. La renommée de la fonderie Savary Rivière dépasse le cadre régional. La fonderie se spécialise dans la fabrication de mobilier scolaire et de matériels de chemin de fer, de génie militaire, de postes et de télégraphes.

Cercle Giz’Kalon Quimperlé