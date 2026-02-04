UN JOUR AVEC MON PÈRE d’Akinola Davies Jr — AVANT-PREMIÈRE / Festival TRAVELLING Cinéma du TNB Rennes Samedi 14 février, 18h15 Ille-et-Vilaine

Séance en avant-première dans le cadre du Festival Travelling

UN JOUR AVEC MON PÈRE d’Akinola Davies Jr

Un jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la mégalopole nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.

Début : 2026-02-14T18:15:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T20:15:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



