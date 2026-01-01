Un jour je sauverai le monde Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Un jour je sauverai le monde

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 14h. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Diane, une jeune adulte, se souvient de son ami d’enfance, Nicolas. Dans la cour de récré, il ne cesse de répéter Quand je serai grand, je sauverai le monde ! . Il a même un plan très précis pour y parvenir. Mais, 30 ans plus tard, qu’est-il devenu ? Est-il parvenu à sauver le monde ? Ou devront-ils le faire… ensemble ?



Sur fond de bouleversement climatique, nos deux protagonistes vont chercher la lumière. Un spectacle qui interroge notre rapport au monde… et à l’amitié !



Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

