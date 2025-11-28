UN JOUR POURTANT L’AIR N’ÉTAIT PLUS LE MÊME Square du 11 Novembre 1918 Portet-sur-Garonne

UN JOUR POURTANT L’AIR N’ÉTAIT PLUS LE MÊME

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS PÉRALDI Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Inscription à cette plongée poétique et cruelle dans la Zone des années 50, qu’elle soit parisienne, marseillaise, lyonnaise…

La Zone des années 50, celle des marlous, des plus pauvres, des laissés pour compte. Ici, ça se bat, ça se frappe, ça se malmène, mais on s’y aime, on y joue de la musique, on y rit aussi, on s’y tient debout malgré tout, animé par une force qui jamais ne renonce.

Un texte librement inspiré du roman Requiem des Innocents de Louis Calaferte.

Gratuit À partir de 16 ans ; Durée 1h10

Inscription obligatoire à partir du 06/01/2026 à la médiathèque .

English :

Sign up for this poetic and cruel dive into the Zone of the 50s, whether in Paris, Marseille or Lyon?

