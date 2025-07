Un jour sans vent (une orestie) – Das Plateau – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

mercredi 14 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 20:00 – 21:45

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Théâtre. Chant funèbre et regard sensible sur le pouvoir, « Un jour sans vent » s’inspire de la fable ancienne pour sonder la brûlure du présent. S’inspirant de la tragédie d’Eschyle, la compagnie Das Plateau — portée par Céleste Germe et Maëlys Ricordeau — ranime les spectres d’un récit fondateur et leur donne une chair contemporaine. La langue incandescente de la poétesse Milène Tournier se mêle à celle du poète antique pour faire résonner les dilemmes d’hier dans les vertiges d’aujourd’hui. Justice, pouvoir, sacrifice… « Un jour sans vent (une Orestie) » interroge le paradoxe de la démocratie, ce ciment d’une société érigée sur des fondations souvent bâties aux dépens des femmes. Iphigénie, enfant sacrifiée. Clytemnestre, femme de pouvoir devenue monstrueuse. Ici, leurs voix jaillissent dans la lumière vacillante des flammes, portées par un dispositif scénique aux allures de triptyque hanté : statues pétrifiées, musiques frottées, miroirs sans tain. Après « Le Petit Chaperon rouge », « Poings et Bois impériaux », Das Plateau poursuit un geste théâtral singulier : faire surgir la poésie là où le politique vacille. Durée : 1h45 Représentations :mardi 13 et mercredi 14 janvier 2026 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique mardi 13 janvier à l’issue de la représentation.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/