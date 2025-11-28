Un jour sans vent (Une Orestie) Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Das Plateau revient au TPM avec cette nouvelle création de L’Orestie, mythe intemporel qui interroge les fondements de nos sociétés. Dans Un jour sans vent, les mots de la poétesse Milène Tournier s’associent à ceux d’Eschyle et composent, grâce à un travail visuel et sonore hypnotique, un fulgurant tableau des douleurs et des espoirs de notre monde actuel.

À travers le destin des Atrides, L’Orestie nous raconte comment l’établissement de la justice et de la démocratie permet de dépasser le cycle infernal de la vengeance et de pacifier la société. Mais au-delà des histoires d’Agamemnon, d’Oreste et de Clytemnestre, cette tragédie met en lumière un paradoxe aussi tragique que contemporain : cette justice qui naît sous nos yeux doit garantir la paix civile mais reste sourde aux cris des femmes et en perpétue ainsi la domination.

Dans notre monde, qui ne peut céder ni à l’impérialisme guerrier ni à la tyrannie haineuse, quel meilleur système politique que la démocratie ? Mais comment se satisfaire de ses injustices, de ses imperfections ? La démocratie peut-elle se réinventer en laissant aux femmes et aux minorités une place pleine et entière, où elles ne sont ni oubliées, ni assassinées, ni sacrifiées ?

Porté par trois interprètes, ce poème-fresque donne à voir l’infinie délicatesse et la tragédie de l’humanité, sa barbarie et sa beauté.

Spectacle mis en scène par Céleste Germe – Das Plateau

Du vendredi 28 novembre 2025 au jeudi 11 décembre 2025 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/un-jour-sans-vent +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR