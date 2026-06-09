Un jour une église en pays Châtillonnais Église Saint-Pierre-ès-Liens Balot
Un jour une église en pays Châtillonnais Église Saint-Pierre-ès-Liens Balot mardi 11 août 2026.
Balot
Un jour une église en pays Châtillonnais
Église Saint-Pierre-ès-Liens Place de l’Église Balot Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 15:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Visite guidée par un guide bénévole de l’association 1Jour 1Eglise en pays châtillonnais.
Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des locaux, des visiteurs de passage ou de simples curieux vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire de son village et riche d’anecdotes.
Cette excursion vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux et patrimoniaux d’édifices parfois fermés au public.
Cette visite est GRATUITE. .
Église Saint-Pierre-ès-Liens Place de l’Église Balot 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42
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English : Un jour une église en pays Châtillonnais
L’événement Un jour une église en pays Châtillonnais Balot a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)