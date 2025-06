Un jour Une église en Pays Châtillonnais Église Saint-Georges de Buncey Buncey 6 juillet 2025 16:30

Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 16:30:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

Date(s) :

2025-07-06

Faire découvrir bénévolement les églises du Châtillonnais, leur environnement ainsi que le patrimoine mobilier de ces édifices, en particulier durant la saison estivale tel est l’objectif de l’opération intitulée « Un jour, une église ».

—

Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des locaux, des visiteurs de passage ou de simples curieux vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire de son village et riche d’anecdotes.

Cette excursion vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux et patrimoniaux d’édifices parfois fermés au public.

Rendez-vous à l’heure indiquée devant l’église ; le guide vous y attendra. .

Église Saint-Georges de Buncey Rue de l’Église

Buncey 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42

