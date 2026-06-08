Un jour une église en pays Châtillonnais église Saint-Germain-d’Auxerre Coulmier-le-Sec
Un jour une église en pays Châtillonnais église Saint-Germain-d’Auxerre Coulmier-le-Sec mardi 28 juillet 2026.
Coulmier-le-Sec
Un jour une église en pays Châtillonnais
église Saint-Germain-d’Auxerre Place de l’Église Coulmier-le-Sec Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-14
Visite guidée par un guide bénévole de l’association 1Jour 1Eglise en pays châtillonnais.
Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des locaux, des visiteurs de passage ou de simples curieux vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire de son village et riche d’anecdotes.
Cette excursion vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux et patrimoniaux d’édifices parfois fermés au public.
Cette visite est GRATUITE. .
église Saint-Germain-d’Auxerre Place de l’Église Coulmier-le-Sec 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42
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English : Un jour une église en pays Châtillonnais
L’événement Un jour une église en pays Châtillonnais Coulmier-le-Sec a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)