Un jour une église en pays Châtillonnais église Saint-Germain-d’Auxerre Coulmier-le-Sec

Coulmier-le-Sec

Un jour une église en pays Châtillonnais

église Saint-Germain-d’Auxerre Place de l’Église Coulmier-le-Sec Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-14

Visite guidée par un guide bénévole de l’association 1Jour 1Eglise en pays châtillonnais.

Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des locaux, des visiteurs de passage ou de simples curieux vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire de son village et riche d’anecdotes.

Cette excursion vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux et patrimoniaux d’édifices parfois fermés au public.

Cette visite est GRATUITE. .

église Saint-Germain-d’Auxerre Place de l’Église Coulmier-le-Sec 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42

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English : Un jour une église en pays Châtillonnais

L’événement Un jour une église en pays Châtillonnais Coulmier-le-Sec a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)