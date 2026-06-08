Villaines-en-Duesmois

Un jour Une église en Pays Châtillonnais

église Saint Médard de Villaines en Duesmois Villaines-en-Duesmois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-23

Faire découvrir bénévolement les églises du Châtillonnais, leur environnement ainsi que le patrimoine mobilier de ces édifices, en particulier durant la saison estivale tel est l’objectif de l’opération intitulée Un jour, une église .

—

Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des locaux, des visiteurs de passage ou de simples curieux vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire de son village et riche d’anecdotes.

Cette excursion vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux et patrimoniaux d’édifices parfois fermés au public.

Cette visite est GRATUITE

Rendez-vous à l’heure indiquée devant l’église ; le guide vous y attendra .

église Saint Médard de Villaines en Duesmois Villaines-en-Duesmois 21450 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un jour Une église en Pays Châtillonnais

L’événement Un jour Une église en Pays Châtillonnais Villaines-en-Duesmois a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)