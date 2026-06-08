Vix

Un jour Une église en Pays Châtillonnais

église Saint Marcel Vix Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15

Faire découvrir bénévolement les églises du Châtillonnais, leur environnement ainsi que le patrimoine mobilier de ces édifices, en particulier durant la saison estivale dans le cadre de l’opération intitulée Un jour, une église .

Visite guidée par un guide bénévole de l’association en pays châtillonnais

Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des locaux, des visiteurs de passage ou de simples curieux vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire de son village et riche d’anecdotes.

Cette excursion vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux et patrimoniaux d’édifices parfois fermés au public.

Cette visite est GRATUITE .

église Saint Marcel Vix 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42

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English : Un jour Une église en Pays Châtillonnais

L’événement Un jour Une église en Pays Châtillonnais Vix a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)