Informations pratiques

Torvilliers

Un Jour, Une Église Torvilliers

Eglise Saint-Denis Torvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-05

De l’été aux Journées du Patrimoine, les bénévoles de l’Aube vous ouvrent les portes de leurs églises. Découvrez, en entrée libre, des trésors souvent fermés au public aux côtés de passionnés d’histoire, d’art et de patrimoine.



>> A propos de l’église de Torvilliers



L’église dédiée à Saint-Denis, et datée du début du XVIe siècle, a été classée monument historique en son entier 1980, le chœur et le transept l’ayant déjà été en 1911.

Ses vitraux du XVIe sont classés depuis 1903.



La visite, d’environ une heure et demie, s’articulera sur les origines et l’histoire de cette église. Intérêt particulier autour des travaux de restauration récents et aux différents vitraux de l’édifice. .

Eglise Saint-Denis Torvilliers 10440 Aube Grand Est oliviercabot@orange.fr

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English :

L’événement Un Jour, Une Église Torvilliers Torvilliers a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne